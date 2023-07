Paro de colectivos: qué pasa este viernes en Paraná

El Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anticipó que realizará un paro de colectivos este viernes 7 de julio si las empresas no cumplen con las obligaciones firmadas en el último acuerdo paritario. En Paraná está previsto que no haya servicios, de no mediar una solución por parte de los Estados para realizar los aportes económicos necesarios.