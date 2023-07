Paro de colectivos: qué dice el Gobierno para evitarlo

Los ministerios de Trabajo y Transporte "van a trabajar durante todo el día" para evitar el paro de colectivos dispuesto para este viernes por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en el sector de corta y media distancia, convocado en caso de que las empresas no cumplan la resolución conjunta de esas carteras, que determinó los salarios para el interior y el área metropolitana.

Paro de colectivos

La UTA, que lidera Roberto Fernández, y las juntas ejecutivas seccionales ratificaron esta semana "la vigencia y exigibilidad de la resolución conjunta, que determinó las escalas salariales para los trabajadores del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y del interior tras el acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)".

La medida de fuerza, de concretarse ante un posible incumplimiento del pago de esas escalas salariales, afectará este viernes los servicios de corta y media distancia de todo el país.

"Las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores, quienes no pueden ni deben esperar disposiciones reglamentarias, convenios o rendiciones para percibir sus haberes. No pueden ser rehenes de la problemática del servicio", afirmó el comunicado de la UTA de esta semana.

La UTA exigió el cumplimiento de esa resolución de ambas carteras de Estado y del acuerdo alcanzado con la Fatap, y advirtió que de no producirse por parte de las empresas, desde el primer minuto del viernes comenzará una retención de tareas nacional.

Fuerte advertencia de las empresas

Ante esta situación, las empresas nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros -FATAF- advirtieron que no cuentan con fondos para pagar.

"No se han cumplido las condiciones establecidas para la aplicación de los salarios establecidos en la negociación paritaria, motivo por el cual los mismos no están vigentes y no pueden serle exigidos a las empresas prestadoras".