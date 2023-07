Paro de colectivos: qué debe pasar para que se levante la medida este viernes

Sin coles Paro de colectivos: no habrá servicio entre Paraná y Santa Fe

Gustavo Berón, secretario adjunto de UTA Entre Ríos, aseguró que la medida de fuerza seguirá “hasta que no se pague la diferencia” a los empleados.

“Es un quite de colaboración, un cese de actividades hasta que los trabajadores perciban la diferencia de sueldo que se firmó en el último acuerdo”, dijo el sindicalista y en este sentido señaló que no saben cuándo se levantará.

“La medida tiene fecha de inicio, pero no sabemos si en el transcurso de la mañana o cuando se va a terminar. Hasta que los trabajadores no perciban el salario correspondiente y con el retroactivo a abril, continúa”, reafirmó Berón y aclaró que los choferes “cobraron todo pero con una escala vieja. No se respetó lo que se había firmado y acordado y por eso lo que está pasando”.

Berón confirmó que ni bien se efectivice el pago el servicio vuelve a la normalidad. “Una vez que los trabajadores tengan el salario efectivizado en sus cuentas el servicio se retoma”, dijo y aclaró que no se levantará ante promesas de pago.

UTA lleva adelante el paro de colectivos dispuesto para este viernes en "las empresas que no cumplan con el pago del aumento salarial resuelto y acordado para trabajadoras y trabajadores". De ese modo se ejecuta la medida de fuerza que se hace efectiva en algunos puntos del país, como en Paraná, donde la compañía que concesiona el servicio pagó los sueldos sin la actualización pactada en paritarias.

En el escrito, además, el gremio apuntan a "los grupos monopólicos que pretenden ejercer presión sobre las Autoridades Nacionales para obtener mayores recursos económicos" e instaron a que "generen su discusión en los espacios y las instancias adecuadas, y no utilicen a los trabajadores y a los usuarios como rehenes de sus pedidos sectoriales".

Las jurisdicciones donde se lleva adelante la medida son AMBA, La Plata, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Formosa, Misiones y Tucumán.