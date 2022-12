Paro de colectivos en Paraná: desde cuándo podría parar UTA

Hasta ese día tienen tiempo las empresas para depositar el dinero en las cuentas de los trabajadores. Si eso no ocurre, desde UTA Entre Ríos anticiparon que dejarán de prestar el servicio, en la previa de Navidad, fundamentalmente en Paraná.

La fecha clave será el jueves. En caso de no abonarles, no se descarta que a partir del viernes haya una medida de fuerza por tiempo indeterminado. De todos modos, el paro todavía no fue definido por UTA.

Sin dinero para el aguinaldo

A través de un comunicado, empresas de transporte nucleadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros -Fatap- habían anunciado días atrás que deberán restringir servicios y que no están en condiciones de pagar el medio aguinaldo de diciembre, como consecuencia de una deuda que se mantiene a nivel nacional en concepto de subsidios.

"El Estado Nacional adeuda los aportes comprometidos para el mes de noviembre, que suman $6.000 millones de pesos, y se advierte la misma situación para el mes en curso, en el que deberían desembolsarse $5.850 millones", resaltan los empresarios en el comunicado. Y agregan luego que el actual escenario "pone en riesgo la paz social, y la continuidad de muchas empresas de transportes de personas del interior del país".

Marcelo Lischet, en representación de Buses Paraná, advirtió por la falta de fondos. "Creemos que si llegan los fondos no va a haber inconvenientes. Si no llegan los fondos, va a ser imposible pagar los aguinaldos y no sé si va a estar en condiciones el gremio de esperar a que se pague. Creemos que, como es de costumbre, si no se paga el día 18, vamos a tener algún tipo de inconveniente", anticipó, en diálogo con Canal Nueve Litoral.

El empresario aseguró que el monto adeudado es de 11.500 millones de pesos correspondientes a noviembre y diciembre. "Lo de noviembre tendrían que haberlo pagado durante noviembre y lo de diciembre tuvieron que haberlo hecho los primeros días. Ese es el acuerdo firmado en Buenos Aires, cosa que no se hizo", explicó.