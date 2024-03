Paro de colectivos en Paraná: hasta cuándo es la medida

Huelga de 48 hs. Paro de colectivos: "La plata no alcanza", indicaron desde UTA Entre Ríos

"Hoy estamos parados en el sueldo del mes de diciembre. No ha habido respuesta de los empresarios, que indican que no pueden hacer frente a la oferta salarial. Estamos abiertos al diálogo, venimos hace semanas hablando con Provincia y municipios. Se agotaron las instancias y hace una semana no tenemos novedades", indicó Brito.

"La salida es que los representantes provinciales y municipales nos den un auxilio. Los que van a pagar son los usuarios y no queremos eso. Todos quieren pagar, pero nadie quiere poner el dinero. Los teléfonos están abiertos y si nos llaman le buscamos una solución al paro de este miércoles y jueves", resaltó por su lado, Rupp. Y agregó: "Debemos resolver enero y febrero, para que los trabajadores estén tranquilos y protegidos. En las casas la plata no alcanza".