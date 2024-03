Paro de colectivos: "La plata no alcanza", indicaron desde UTA Entre Ríos

Qué dijeron desde UTA Entre Ríos

"Hoy estamos parados en el sueldo del mes de diciembre. No ha habido respuesta de los empresarios, que indican que no pueden hacer frente a la oferta salarial. Estamos abiertos al diálogo, venimos hace semanas hablando con Provincia y municipios. Se agotaron las instancias y hace una semana no tenemos novedades", indicó Brito.