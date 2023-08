Paro de colectivos: la grave amenaza de los transportistas en Santa Fe

El sistema de transporte público de colectivos en la ciudad de Santa Fe atraviesa un momento crítico. Hay una reducción de servicio, pero además analizan suspender parte del servicio y personal la semana que viene si no se resuelve el conflicto. La situación parece encaminarse hacia un paro de colectivos , si no hay una resolución inmediata o acercamiento entre las partes.

"Queremos sentarnos a discutir una política en serio de transporte. Esta noche tenemos restricciones de 21 a 22 y a las 22 sale el último coche hasta las 5 de la mañana. La semana que viene estamos pensando en la suspensión del 30% de los servicios durante el día con la posibilidad de suspensión del personal", dijo Ingaramo en declaraciones a Aire de Santa Fe. "La situación de transporte urbano de Santa Fe es muy complicada, más con lo último que ha ocurrido, que es esta devaluación de un 25%. Hoy no tenemos entrega de combustible y están hablando de un incremento de un 15% o un 20% en los precios. Se terminó el acuerdo el 15 de agosto de las petroleras, por lo tanto, aparte del 20% de devaluación, se van a incrementar más los combustibles", contó.

Según el empresario, el boleto, hoy en día, debería costar $309 con los subsidios actuales.

"El problema nuestro es que el 14 de julio, antes de las elecciones PASO de Santa Fe, se firmó un acuerdo con UTA y con la Municipalidad de reconocimiento del aumento salarial para todo el semestre, para terminar hasta septiembre, donde el municipio se comprometió a entregar los fondos necesarios para hacer frente a ello", dijo. "Esto no se ha hecho, no se ha cumplido, nosotros después de las PASO nos quisimos comunicar con Mariano Granato dos veces, nos dijeron que ya se comunicaban, pedimos reunión con el intendente dos veces, no pudimos llegar a esto y la verdad que no entendemos qué es lo que está sucediendo", contó Ingaramo.

También dijo que no están recibiendo los fondos por la renovación de las flotas de colectivo 0 kilómetro. "La Municipalidad de Santa Fe en febrero insistió con un plan de renovación de unidades y adecuación de la flota, lo hicimos las empresas. Compramos unidades acorde a un fondo que la Municipalidad había establecido de 50 millones de pesos que se cumplió en cuatro meses solamente. No están pagando más esto", denunció.

"El Intendente Emilio Jatón se comprometió a aportar un monto determinado de dinero que dejó de enviarlo a las empresas. Nosotros la inversión la hicimos, estamos trayendo la unidades 0 kilómetro, hemos puesto 30 unidades, ERSA puso 12 unidades 0 kilómetro y no se cumple con nada", dijo Ingaramo.

"La verdad que es una situación que no la estamos entendiendo, es como que están todos desaparecidos, nadie nos atiende y esto se va a agravar, porque ahora con el tema del combustible nosotros vamos a seguir con estas medidas nocturnas y a partir de la semana que viene vamos a suspender servicio y personal, porque no damos más", cerró.