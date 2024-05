Paro de colectivos en Gualeguaychú por tres despidos

La medida, según se indicó desde el gremio, tiene sus implicancias por lo sucedido en los reclamos anteriores por el no pago de los haberes de marzo, en donde participaron los tres empleados que esta vez fueron despedidos. “No tienen causa, sino que es una represalia”, indicó Gustavo Rupp, secretario gremial de la UTA Gualeguaychú.

Desde el gremio se aseguró que el reclamo va a continuar hasta que se reincorpore a los empleados que fueron despedidos, e incluso se mostraron abiertos al diálogo y a un acuerdo firmado en la Secretaría de Trabajo.

“Es vergonzoso y lamentablemente tratar de explicar esta situación, porque hablando con el empresario hoy, decían que por reducción y porque la empresa no está dando lo que ellos pretenden ganar, entonces hacen recorte de los trabajadores”, explicó en diálogo con El Argentino.

“No hay ningún acuerdo, no ha habido ningún aviso, simplemente esta medida llegó por medio de una carta documento. Nosotros creemos que es más por una represalia porque hace un mes atrás estuvimos tomando una medida de fuerza por el no pago de haberes del correspondiente al mes de marzo. Estos chicos estaban en todo su derecho de reclamo, aparentemente no les tiene que haber gustado el empresario”, agregó.

“En la empresa no están pagando los feriados, están pagando una suma X que no tiene nada que ver con lo que deberían pagar a la escala salarial. No tienen los seis francos mensuales correspondientes, no pagan las horas extras, la ropa, descuentos inéditos en el recibo de sueldo como cuota solidaria y cuota sindical. Acá hay una viveza del empresario haciendo los dos descuentos y estaría mal hecho”, contó Rupp, mientras que el empresario Ricardo Delcausse prefirió no hablar por recomendación de su abogado, publicó El Argentino.