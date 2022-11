¿Paro de colectivos?: "Es preocupante la falta de fondos"

Marcelo Lischet , empresario de Buses Paraná, dialogó con AHORA y señaló que unos 160 millones de pesos de subsidios nacionales, destinados a sostener el sistema de transporte urbano, no han sido enviados a la provincia . Forman parte de una partida de más de 6 mil millones de pesos . Como consecuencia, podría no haber recursos para pagar salarios la semana próxima - tal cual anticipó Fatap, la entidad que nuclea a las empresas, el martes por la tarde - y podría avecinarse un nuevo paro de colectivos.

"El problema es muy claro. Nosotros firmamos una paritaria en octubre, por presión de la UTA y del gobierno nacional, contra el compromiso de que en noviembre se iban a anticipar fondos para no tener inconvenientes en el interior del país. Estos recursos no fueron girados. Pusimos en conocimiento del gobierno provincial, para que arbitre los medios para evitar inconvenientes", resaltó Lischet. Y agregó: "Llegarían 160 millones de pesos, para repartir entre Paraná, Gualeguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay y algunas empresas interurbanas. Nosotros precisamos 79 millones de pesos para Paraná. Por eso solicitamos que se gestione ante el gobernador, dado que el cambio de ministro de Transporte no permite que nadie firme. El nuevo ministro recién firmará mañana. A partir de ahí, es que no antes de 10 o 15 días llegarían los fondos".