Paro de colectivos: el duro comunicado de Buses Paraná.

Paro de colectivos: ¿qué dicen desde Buses Paraná?

"La letal combinación de tarifas insuficientes, fijadas con criterios políticos y no técnicos y compensaciones tarifarias que no contemplan los costos reales del servicio no podían generar otro resultado que el estado de situación que lamentablemente perjudica hoy a los usuarios y la comunidad de Paraná", indicaron.