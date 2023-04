Lischet en esa línea precisó: "También el incumplimiento por parte de la provincia. La ciudad de Paraná ha tomado una parte del dinero que correspondía de acuerdo a lo firmado en febrero. Tenemos montos de Nación y provincia".

"A nivel nacional hablamos de 220 millones de pesos correspondientes a marzo, y en la provincia son 120 millones de pesos que fue lo que se pagó de menos respecto a lo que correspondía de enero y febrero, y deudas por malas liquidaciones en 2022", indicó el titular de Buses Paraná.

Embed

"La idea es que el no pago de salarios sea rotativo, y no siempre para los trabajadores que cumplen el horario de 22 a 0.30 horas. Eso es el planteo que se está realizando", agregó.

Por último, sostuvo que la situación afecta no sólo a los salarios, sino también a las unidades que prestan el servicio: "No solamente pagamos sueldos, sino que también necesitamos recomponer nuestra flota, y eso lleva al incumplimiento de las frecuencias. No faltan unidades. Pero con la antigüedad de los coches, que desde 2018 no se cambian unidades, vemos que se va deteriorando y no tenemos los medios para reparaciones necesarias".