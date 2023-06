Paro de colectivos confirmado: que debería suceder para que la medida no siga el viernes

Según adelantaron desde el sector empresario, que participa de las negociaciones, habrá una audiencia este jueves. "En la del jueves la Nación se presentó, no las provincias. Algunas provincias ya acordaron mayores aportes, como les solicitó la Nación, y es donde no habrá paro de colectivos. Entre Ríos no estuvo, por lo que está afectada por la medida junto con las provincias que no acordaron", afirmaron desde el sector empresarial.

Desde UTA en tanto reconocieron que podrían levantar la medida si llegan a un acuerdo durante la audiencia que tendrán este jueves. “Asimismo, informamos que asistiremos a la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Nación para el día jueves 22 a las 15 horas, en la búsqueda de la solución salarial que se niega a las trabajadoras y trabajadores representados”, dice al respecto un comunicado difundido.

Por último, el mensaje de UTA apunta contra el Gobierno y las áreas responsables por la situación salarial que viven sus trabajadores: “Exhortamos a los responsables del Transporte, las empresas, las Provincias y el Estado Nacional que se hagan cargo del perjuicio que la negativa a acordar salarios en el interior del país generará hacia los usuarios de nuestros servicios y a la paz social”.

Paro de colectivos: el pedido de UTA

El sindicato conducido por Roberto Fernández solicitó elevar el básico retroactivo a abril a un valor de $ 262.000 junto a la liquidación de una suma fija no remunerativa y por única vez de $ 32.000. En tanto, desde mayo, garantizar ingresos por $ 284.000 y junio a $ 320.000.

Además, para los posteriores 90 días, pisos de:

Básico de julio a $ 348.800;

Básico de agosto a $ 380.192,

Básico de septiembre a $ 414.409.

Qué dicen desde Nación

El secretario de Transporte de la Nación Diego Giuliano, participó de las negociaciones ayer, donde se propuso "incrementar el aporte que Nación realiza a las provincias dentro del Fondo Compensador, aumentando los pagos mensuales de 7 mil millones de pesos a 9 mil millones de pesos durante los meses de julio, agosto y septiembre, lo cual implicaría que cada jurisdicción provincial iguale la suma, tal como lo establece el convenio", se indicó.

Actualmente, desde el Gobierno Nacional se destinan $85.000 millones de pesos para el Fondo Compensador al Transporte Público en el Interior, "monto establecido por el Congreso de la Nación para 2023, que representan un aumento del 1.280% vs 2019". Este presupuesto es el resultado de la votación por parte de los diputados y senadores de las provincias, adheridas al Fondo Compensador.

A través de esto, "el Gobierno nacional redobló los esfuerzos ya generados en cuanto a la asistencia económica al interior del país para el transporte automotor, con el principal objetivo de garantizar el servicio a todos los argentinos y argentinas", afirmó el gobierno nacional.