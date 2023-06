Tras un nuevo encuentro entre las partes, donde no hubo avances, fuentes del sector informaron que se llevará a cabo el paro de transporte anunciado para este jueves y viernes en Entre Ríos. "Se ratificó la medida de UTA, a partir de las 0 horas" , informaron a AHORA desde el sector empresario.

Según adelantaron desde el sector empresario, que participa de las negociaciones, habrá una audiencia mañana. "La Nación se presentó, no las provincias. Algunas provincias ya acordaron mayores aportes, como les solicitó la Nación. Entre Ríos no, por lo que se hace la medida en las provincias que no acordaron", afirmó.