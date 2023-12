Paro de colectivos en Concordia: "No podemos pagar sueldos"

"Las cooperativas acompañamos porque las empresas no tienen plata para pagar los aguinaldos y nosotros también estamos mal porque nos deben subsidios de Provincia y Nación. No llegamos a pagar sueldos ni gasoil", apuntó Díaz Vélez. Y agregó: "Lo que veníamos cobrando de subsidios lo recibíamos, una parte del 1 al 10, y otra parte antes del 20. Estamos a la fecha y no hemos recibido nada. Además había un acuerdo de una ayuda para llegar a fin de año durante octubre, noviembre y diciembre que no se ha abonado".