Paro de colectivos afecta a una importante ciudad turística

Paro de colectivos en Mar del Plata: qué dicen desde UTA

La Unión Tranviaria Automotor (UTA), desde su conducción local, había avisado que podía e iba a llegar a esta instancia de medida de fuerza si no se completaban los salarios que habían tenido el viernes un pago parcial y mínimo que alcanzaba al 36% del total. "Hasta que la plata no esté depositadas, hasta el último centavo, no vamos a salir a trabajar", afirmó Juan Cruz Mastromarino, secretario de Prensa del gremio.

Y las empresas del sector, desde un comunicado, tampoco dieron buenas señalas ya que condicionaron la posibilidad de pago de sueldos a la transferencia de subsidios que deberían llegar desde el gobierno nacional. Según mencionaron en esas líneas, aseguran que son unos 1.000 millones de pesos.

Frente a esta coyuntura, con unidades que finalizaron sus recorridos y están guardados en las terminales, desde el municipio sacaron inspectores a la calle para verificar el incumplimiento del servicio y labrar las correspondientes actas de constatación. De acuerdo al pliego del contrato vigente, derivarán en multas que están establecidos en cantidad de boletos planos, según la gravedad de la infracción.

“Nos hicieron bajar a mitad de camino, en el Casino, es increíble”, se quejaba un pasajero que había subido al ómnibus a la altura de Playa Grande. Voces con este nivel de malestar se multiplicaron por toda la ciudad.

Los permisionarios del servicio sostienen que no tienen los recursos económicos para afrontar esta obligación con su personal debido a demoras en el depósito de subsidios que el gobierno nacional envía a las empresas del rubro.

Estos retrasos se estima que están vinculados por un lado a un período de acomodamiento del área de Transporte nacional, donde hay funcionarios que recién han sido designados en cargos clave donde se deberían resolver o atender este tipo de conflictos. Pero por otro, según explicaron a AHORA Mar del Plata, en ese nivel de gobierno estarían los fondos disponibles pero a la espera de una previa rendición de otros enviados previamente a estas mismas empresas, informe que corresponde presentar a la provincia de Buenos Aires.

Queda por delante entonces una situación “incómoda e inoportuna”, según se escuchó esta noche por el momento en que se da, con decenas de miles de turistas que dependen de este servicio de transporte. Y por las enormes consecuencias que acarrea, muy en especial para los propios marplatenses, que frente a la ausencia de colectivos quedan en la coyuntura de perder presentismo por falta de transporte o bien recurrir a un gasto adicional y molesto en estos tiempos, como puede ser viajar en taxi o remise.