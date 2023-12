Paranaense denunció ser perseguida: está internada grave

La paranaense denunció persecución

De acuerdo a lo informado, la joven estaba en Qatar por motivos laborales y se disponía a regresar a Madrid, donde vive con su esposo. Fue allí que llegó la pesadilla: según denunció en sus redes, fue perseguida por varias personas y que no podía salir de Abu Dabi.

En las últimas horas, desde la embajada les respondieron que lograron localizarla en un hospital, donde permanece internada tras sufrir una descompensación. Sin embargo, poco después llegó otro dato más alarmante: les dijeron que en realidad la joven se cayó desde un primer piso y está grave.

“Creo que me quieren vender a una trata de blancas”, manifestó en el último de los videos que compartió en su cuenta de Instagram desde el aeropuerto de esa ciudad. Y apuntó: “Cada vez que me acerco a los accesos se me acercan policías y militares, no tengo posibilidad de escapar”.

Frente a esta problemática, Silvina Calveyra, coordinadora del Consejo Provincial contra la Trata de Personas, habló con Canal Nueve Litoral y contó cómo están interviniendo en el caso. "Por instrucciones del ministro Roncaglia, nos hemos puesto a disposición de la familia", señaló, y acotó que están articulando los mecanismos y contactos necesarios a nivel nacional para dar con el paradero de la joven.

"Nos hemos comunicado con al procuraduría contra la Trata de personas, que van a articular con Cancillería Argentina y a través de ellos con los consulados y el Sistema Federal de Búsqueda, para verificar algunas acciones", informó, y agregó que están chequeando si la denuncia está radicada en España.