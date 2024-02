Paraná: vecinos reclaman que hace 8 meses no tienen agua

Vecinos de Paraná reclamaron no tener agua en su barrio

Vecinos de la zona sur de Paraná se manifestaron por la falta de agua en su barrio . Indicaron que casi 200 viviendas no cuentan con el suministro o si lo hacen, es a cuentagotas. Indicaron que el problema tiene años, pero se ha agudizado en los últimos 8 meses y no tienen respuestas.

Sin agua en Paraná: "Acá no hay derroche"

"La situación es complicada, la parte más alta del barrio no tiene agua. Son 199 casas que no tienen servicio. El problema tiene alrededor de 10 años, pero algo venía saliendo. Ahora, hace 8 o 9 meses que no tenemos", indicó una vecina de la zona.