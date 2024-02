Paraná: se retira la reconocida docente Hilda Leguizamón

Paraná: se retira Hilda Leguizamón

"Inauguré la escuela, fui a trabajar cuando no estaba terminada, empezamos abajo de los árboles. De allí nace la estrecha relación con esa comunidad. Los medios jugaron un papel importante, porque se hizo un festival en el Parque Berduc donde se llenó un camión con útiles para la institución", indicó Leguizamón. Y agregó: "He vivido de todo, cosas muy lindas. Lo que más me gustó fue siempre el Nivel Inicial, incluso hoy después de haberme ido".