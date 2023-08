Paraná se prepara para una nueva feria literaria

En este marco, el intendente de Paraná, Adán Bahl, valoró: “Esta Feria no es una acción aislada. Responde a un modelo de ciudad en el que muchos paranaenses estamos trabajando. Durante mucho tiempo se nos hizo creer que, a pesar de todo nuestro potencial, Entre Ríos no podía tener una gran Capital de Provincia. Demostramos que eso no es cierto. Que tenemos todo lo necesario. Y que lo único que faltaba era decisión política y trabajo”, señaló.