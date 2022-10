Paraná: la Municipalidad ampliará denuncia por incendios en islas de este fin de semana

Elecciones 2023 Adán Bahl no descarta ir por la gobernación: "Si se dan las condiciones, me siento preparado"

El incendio de importante magnitud se registró desde la siesta del domingo en la ciudad de Santa Fe. Ya habìa ocurrido algo similar el sábado, pero no envergadura del domingo. Bomberos del Túnel Subfluvial trabajaron en el lugar, ya que sería una zona de “difícil acceso”.

Ante la magnitud de la situación, desde el municipio adelantaron el intendente de Paraná Adán Bahl el martes ampliará la denuncia por quemas de 2020.

"Imágenes que duelen en el alma. Nos están quemando la vida, el futuro de nuestros hijos. Paren de taparnos los ojos con el humo de la destrucción de nuestra flora y nuestra fauna", expresó esta tarde el intendente Adán Bahl en sus cuentas en redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by Ahora Entre Ríos (@ahoraentrerios)

"Hace dos años venimos denunciando estos hechos, que son ilícitos y generan daños irreparables, en medio de una sequía extrema que nos afecta a todos. El martes vamos a hacer una nueva presentación ampliatoria ante la justicia", adelantó.

"No miremos para otro lado, el aire, el ambiente no entienden de jurisdicciones. No toleremos esto, concluyó el intendente.

Se confirmó que el incendio no ocurrió sobre la ruta Nº 168, sino que comenzó en una zona de islas. Como consecuencia de la sequía y un poco de viento, el fuego se ha expandido rápidamente. No habría afectado ningúna vivienda.

Vale recordar que además de la presentación de 2020, en enero de 2021 hubo otra situación similar y el humo avanzó hacia la ciudad en una gran masa de humo y cenizas. Fue a mediados de enero.

"Imágenes que duelen en el alma. Nos están quemando la vida, el futuro de nuestros hijos. Paren de taparnos los ojos con el humo de la destrucción de nuestra flora y nuestra fauna."



— Adán Bahl (@adanhbahl) October 10, 2022

“Estos actos, además de dañar el medio ambiente debido a la acumulación de humo, crean un factor de riesgo de visualización en relación al tránsito vehicular y fluvial por su cercanía a la ciudad y el Río Paraná”, se indicó en su momento desde la Municipalidad.

Tanto en aquella oportunidad como ahora, en caso de que se identifique a un posible autor del incendio que provocó la situación podrían haber sido realizados con dolo eventual ya que quien lo hubo iniciado “debió saber el resultado, debido a la gran sequía existente sumada a las altas temperaturas”.

En enero no se identificó a ningún posible incendiario. Sólo se apuntó que la isla es de propiedad privada.

El hecho, para las autoridades locales es encuadrable en los delitos contra la seguridad pública, incendio y estragos y en los contra la seguridad del tránsito y de los medios de transporte y comunicación.