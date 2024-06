Paraná: jubilada pide ayuda para encontrar a chofer que encontró su plata

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes pudo acceder y ver el momento en el que el hombre se baja y junta la plata de la calle. Aparentemente, convenció a otros testigos de que el dinero le pertenecía. La mujer lamentó que no se puede ver la patente.

Desesperado pedido de ayuda de la mujer

"Mi hijo fue a pagar el cable. Eran 47 mil pesos, llevaba boleta con mi nombre. Iba en bicicleta y pierde la plata en calle Casariego, frente a una virgencita. Ahí vino una camioneta blanca Amarok, se bajó el señor, juntó la plata. El señor era bastante alto, vestía un pantalón clarito, una campera verde y zapatillas blancas. En frente hay una panadería, donde los chicos lo ayudaron a juntar y dijo que era de él", relató, en declaraciones radiales.

Por ello, solicitó: "Pido de corazón al señor porque soy una jubilada, que si me puede devolver aunque sea la mitad del dinero. Lo necesito para comprar medicamentos. Había juntado la platita para pagar el cable. Tenía la boleta y cuánto tenía que pagar. El señor lo juntó como si era de él. Le pido encarecidamente. Él no tiene necesidad y yo en cambio 47 mil pesos es como si me sacaran media jubilación".

Por otro lado, aseguró que su hijo fue hasta la Policía y le dijeron que "no podían hacer nada porque no se ve el número de la patente de la camioneta".