Paraná: joven madre perdió todo por la lluvia y pide ayuda

"Se me salió el toldo y me entró agua por el techo. Perdí todo, solamente se salvaron la cama y la cuna. Me tuve que ir a lo de mi mamá, porque no podía estar así con mi nena. Y cuando me fui me robaron la garrafa, así que no puedo trabajar", indicó Sabrina al Nueve. La joven mamá se dedica a vender insumos de panadería en la calle, con lo cual no tener gas la afecta para poder desempeñarse en sus labores.