Paraná: habilitan tránsito en un cruce tras finalizar obras

La obra de reconfiguración y rehabilitación de avenida Zanni forma parte del plan de movilidad e integración urbana que la Municipalidad desarrolla en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es modernizar uno de los principales accesos a Paraná, agilizando el tránsito y aportando a la seguridad vial, supo AHORA.

Obras en Paraná

image.png

El intendente Adán Bahl encabezó el acto de apertura de sobres de la obra Proyecto Integral Arroyo Colorado, que en la primera etapa comprende los barrios Güiraldes y La Milagrosa, entre Churruarín y Francia. Las obras del PROMEBA incluyen estabilización y canalización del arroyo, contención, trama vial, desagües pluviales, arbolado, iluminación led, conexiones domiciliarias de agua y gas, y playón deportivo.

La apertura de sobres con las ofertas se realizó en la Escuela Nº 5 Virgen de la Medalla Milagrosa, ubicada en calle El Talar Nº 198; y contó con la presencia del intendente Adán Bahl, la viceintendenta Andrea Zoff, diputados nacionales, legisladores provinciales, funcionarios municipales, autoridades de la escuela, vecinos y representantes de instituciones de la zona Este.

“Nos comprometimos y cumplimos, porque para nosotros la palabra dada, es el principal valor. Si los compromisos no se cumplen, deja de haber confianza y sin confianza es imposible construir una ciudad”, señaló Bahl.

Luego, el presidente municipal de Paraná agradeció a los vecinos: “Sé que llevan mucho tiempo esperando esto. Y quiero agradecerles por no aflojar. Por seguir sosteniendo el reclamo, por no haber dejado de participar. La participación no se fomenta sólo escuchando, sino dando respuestas, brindando soluciones. No vinimos a prometer esto en campaña, lo hicimos cuando tuvimos que hacerlo, que fue durante la gestión. Es lo que hicimos en Humito, en Kilómetro 3; es lo que estamos haciendo en Los Arenales, la Toma Nueva y en muchos barrios más. Las obras más transformadoras y estructurales están en los barrios", indicó.

La obra implica la apertura de nuevas calles, solución a problemas de inundación, cuidado del arroyo, más seguridad con un nuevo sistema de iluminación, más verde y nuevos espacios públicos, entre otras mejoras.

Los trabajos tendrán financiamiento del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En ese sentido, el Intendente agradeció a Nación y a la Provincia. “Sin ese trabajo conjunto que caracterizó estos cuatro años de gestión, en Paraná no hubiéramos podido llevar a cabo obras como estas, con un gran poder transformador, que no sólo llevan dignidad a los vecinos de los barrios en donde se hacen, sino que resuelven problemas de una gran parte de la ciudad".