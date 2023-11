Paraná es sede para un campamento para niños con diabetes

"Estamos contentos por el equipo que formamos. Todos los años la remamos con mucho esfuerzo, con ayuda de la Cooperadora y del Programa. Es fundamental tener una formación desde otro ámbito. Una cosa es el hospital, la médica. En cambio acá nos vinculamos desde lo lúdico, con juegos y la búsqueda de reforzar la educación diabetológica. La pata más floja es el conteo de hidratos de carbono, clave para saber si deben inyectarse o no", explicó Ángela Sobrero, jefa del Área de Endocrinología del Hospital San Roque.

Diabetes: cada vez se detecta en niños más pequeños

"No sólo ha aumentado la prevalencia de los debut, donde el 35% lo hace en coma. Además se ha corrido la edad, con chicos de incluso un año o dos. No se sabe bien por qué, se habla de disruptores ambientales, lo externo que influye en el genoma y produce que la diabetes se corra a edades más tempranas. El crecimiento no fue lineal, fue exponencial. Por eso se precisa más gente sabiendo, más gente capacitándose y más gente atenta", indicó Sobrero sobre la patología.

Es importante destacar que este año la cartera sanitaria, a través del Programa, adquirió y entregó sensores a aquellos niños, niñas y adolescentes sin cobertura social que reciben el tratamiento en el hospital. La inversión supone un monto total de 11.409.622 millones de pesos.