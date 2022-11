Paraná: el Hospital De la Baxada hará cirugías programadas

Paraná Adán Bahl a tarjeteros: "No vamos a negociar bajo extorsión"

“Este quirófano nuevo se sumará a los cinco con los que cuenta el Hospital San Martín de Paraná, que es el hospital de referencia en la provincia. Desde que se desató la emergencia sanitaria hemos hecho un esfuerzo superior en el equipamiento del sistema de salud, su organización e integración. Esto es un paso más que trae más derechos y beneficios para las y los entrerrianos”, manifestó Bordet, quien compartió el anuncio con la ministra de Salud, Sonia Velázquez.

El mandatario entrerriano recordó: "La fuerte presión a la que se vio sometida la red pública de salud durante la pandemia obligó a reprogramar cirugías. Hemos trabajado para dar una respuesta adecuada. Creamos un quinto quirófano al hospital San Martín y ahora sumaremos uno más en el hospital de La Baxada en el que también se podrán atender personas con y sin obra social. He estado internado en el La Baxada y me consta de la gran capacidad técnica, profesional y la calidad humana del personal que lo lleva adelante. Siempre les estaré agradecido por el trato que me brindaron, pero también por enorme empeño y el riesgo que asumieron todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud poniéndose al frente de la emergencia. Por eso este nuevo quirófano viene acompañado, además, de un fortalecimiento del hospital en materia de profesionales y personal. La salud es un derecho y lo estamos garantizando”, concluyó Bordet.

La creación de este nuevo quirófano se formalizó mediante una resolución del Ministerio de Salud. Las cirugías a realizar serán programadas, de tipo general abdominal, ginecológicas no obstétricas, urológicas, traumatológicas, neurológicas, otorrinolaringológicas, cardíacas, gástricas, cardíacas periféricas y nefrológicas.

Por su parte, Velázquez contó: "El gobernador pidió que avanzáramos con la creación de este nuevo quirófano. Hubo que conformar todo un circuito en el espacio físico, dotarlo de los componentes que se exigen, las camas que serán aprobadas, el equipo de recursos humanos y la tecnología. Todo eso se estuvo trabajando a fin de poder llegar a la autorización de este servicio". Y agregó: "El fortalecimiento del sistema de Salud sigue siendo una prioridad en la gestión de las políticas públicas de la provincia, y en ese marco trabajamos para seguir ampliando la capacidad de atención de la red sanitaria provincial".