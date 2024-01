Este viernes 2 de febrero, coincidiendo con el Día Mundial de los Humedales, las actividades comenzarán a las 20:30 horas en el patio del Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Pedro E. Martínez”, ubicado en calle Buenos Aires 355.

Cine en Parará: las películas

En esta segunda función hay dos propuestas. Una es Anahí (Argentina | 2020 | 6 minutos de duración), un cortometraje animado. Muestra que en un mundo postapocalíptico donde la contaminación obliga a llevar máscaras de gas, una madre y su hija buscan agua potable aunque eso suponga arriesgar sus vidas. Esa es la premisa de Anahí, notable corto escrito y dirigido por Aranza Sonderegger como proyecto de graduación en el Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales.

La segunda película de la noche será el documental Antes que sea tarde (Before the Flood) EEUU | 2016 | 95 minutos de duración). Se trata de un documental sobre el cambio climático y es dirigido por Fisher Stevens. Ha sido producida en colaboración de Stevens, Leonardo DiCaprio, James Packer, Brett Ratner, Trevor Davidoski, Jennifer Davisson Killoran y Martin Scorsese como productor ejecutivo. En el transcurso de la cinta, el actor y activista ambiental se reúne con expertos, científicos y líderes mundiales para discutir los cambios y las consecuencias que del cambio climático en el planeta y cómo afecta no sólo al ecosistema, sino a sus habitantes, sobre todo a los menos afortunados, como comunidades pobres que habitan cerca de ciudades costeras, así como animales que han perdido su hábitat debido a la deforestación de grandes empresas para la elaboración de productos de consumo humano. (Fuente: https://www.ngenespanol.com/)

Sobre el ciclo

EcoCinema es una invitación a sentir, reflexionar y actuar a partir del cine para la transformación social. La iniciativa también busca generar en las comunidades un espacio de encuentro y aprendizaje y apunta especialmente a la familia. El ciclo de cine contempla además un espacio para infancias para realizar actividades recreativas vinculadas con el ambiente. El ciclo comenzó el viernes 26 con un marco de acompañamiento auspicioso e importante.

La grilla de programación y curaduría está a cargo del Instituto Audiovisual de Entre Ríos (IAER) organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia. Los argumentos de las películas difunden temas como el calentamiento global, la necesidad de repensar hábitos de consumo y producción, el valor de los ecosistemas acuáticos y terrestres, el cambio climático y la relación entre educación, cultura y sostenibilidad en la vida de las personas.