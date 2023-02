Según explicó el funcionario, en aproximadamente en 20 o 30 días podría contarse con el cinemómetro. La velocidad máxima en Avenida Jorge Newbery está estimada en 40 kilómetros por hora. Además, se avanzaría también en la colocación de cinemómetros en Miguel David, una calle paralela que conecta Avenida Ramírez con el Parque Industrial.

Colocarán semáforos y cinemómetros en Newbery y Mihura de Paraná

Newbery y Mihura, donde se cruzan la imprudencia y la falta de control

Los vecinos de Paraná amanecieron el martes con la noticia del violento choque que tuvo lugar el lunes por la noche en Avenida Jorge Newbery y Mihura, donde se vieron involucrados tres vehículos. Producto del impacto, cinco personas debieron ser hospitalizadas.

En el hecho se vio involucrado una Peugeot Expert blanca, una Chevrolet D20 bordó y un Volkswagen Gol blanco que estaba estacionado. Tras el choque, resultaron lesionados un bebé de un año, un niño de cuatro años, dos jóvenes y un hombre, quienes iban en la Peugeot.

El choque se produjo cuando la Peugeot llegaba al lugar y fue chocada por la Chevrolet, lo que provocó que se incrustara contra una agencia de tómbola y chocaran también contra el Gol que estaba estacionado.

Es una peligrosa esquina de la capital entrerriana, en el mismo lugar donde el año pasado resultó gravemente lesionado Santiago Panozzo, el joven paranaense que circulaba en bicicleta y fue embestido por un vehículo a gran velocidad.

Piden semáforos

Este martes, tras la noticia, los vecinos de la zona se juntaron en la esquina a manifestar su temor por lo que se vive allí, en el sur de la ciudad, por la imprudencia de los conductores y la falta de controles. “Pedimos semáforos y reductores de velocidad”, dijo una de las vecinas, entrevistadas por Cana Nueve Litoral. “Acá las luces la verdad es que no alumbran nada. Por eso necesitamos que se atienda nuestro pedido, que ya lleva años”.

En el lugar habló Ariel González, que dijo que este tipos de accidentes pueden suceder, “pero no de esta manera, si se tomarán las medidas que hay que tomar. Hace medio año, me chocaron a mi de atrás y me destrozaron el auto. No podemos seguir esperando que pasen los accidentes, hay que buscar una solución.Acá pasan camiones cargados con hacienda, cereales a 90 kilómetros por hora cuando ahí está el cartel que dice 40”, señala el hombre. Este martes los vecinos cortaron la calle por espacio de tres horas. El miércoles volverían a hacerlo, a la espera de que las autoridades se acerquen a explicar que van a hacer para que esta situación no siga ocurriendo.