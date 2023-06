Paraná celebró sus 210 años con un festival que disfrutaron miles de personas

Luego, subió al escenario la reconocida banda paranaense 12 Monos para hacer bailar y saltar a los miles que se acercaron; entre los temas que hicieron estuvo “Made in Paraná”, canción en homenaje a la capital provincial. El gran cierre de los festejos y punto cúlmine de la tarde fue para Los Auténticos Decadentes, banda nacional de renombre internacional, con más de 30 años de trayectoria, que selló esta fecha especial para la ciudad al ritmo de grandes éxitos. “Corazón”, “Besándote” y “No me importa el dinero” fueron algunos de los hits que hicieron vibrar a todos. “¡Aguante Paraná, muchas felicidades!”, saludó Gustavo “Cucho” Parisi desde el escenario. Otro momento especial fue cuando alumnos del movimiento mundial “Playing for Change”, que tiene una escuela en Diamante, compartió un tema junto a Los Auténticos Decadentes.