"Si fuera posible que me contacten por alguna vía, o pueden dejarla en la puerta de mi casa (tienen la dirección) o por mail (fbalestrino@gmail.com) para poder reunirme nuevamente con ella. Así le harían un gran favor a toda la obra que esta Fundación lleva adelante", agregó Balestrino.

Por otro lado, la mujer agracedió a los vecinos que se acercaron a asistirla. "Todos fueron muy amables y solícitos, llamaron a la policía, a la ambulancia, me dieron prendas personales para contener la sangre que me salía de la cabeza, y me acompañaron y contuvieron en un momento que fue muy difícil y violento", afirmó.

Y agregó: "Agradezco al personal del Carrillo y a la policía de la Seccional 5° por su profesionalismo, atención impecable y profundamente cálida, tan necesaria en un momento de tanta confusión e impotencia.

Sobre la Fundación Presencia Presente de Paraná

La fundación Presencia Presente surgió en el 2013, para acompañar y sustentar a la Escuela Secundaria de Gestión Social “Pablo de Tarso”, ubicada en el barrio Anacleto Medina de la ciudad de Paraná

La creación de la Pablo de Tarso en 2013 fue una necesidad del barrio ante el cierre paulatino de la única escuela secundaria en la zona. En 2014, por resolución del CGE, se la reconoce definitivamente y se nos asigna el número D-242 y el CUE: 300-3316.

Está ubicada en la parte de atrás de la capilla San Martín de Porres. Tras años de esfuerzo y crecimiento edilicio, hoy cuenta con 3 aulas, que comparten el turno mañana (ciclo orientado) con el turno tarde (ciclo básico). A eso se le suma la biblioteca, la preceptoría, la cocina, el comedor, una sala de reuniones y recientemente se terminó una sala de profesores.

El 2019 fue el año de la primera recepción de estudiantes, donde ocho jóvenes se hicieron con su título de egresado con orientación en Ciencias Naturales. Hoy hay 107 alumnos repartidos en los seis años de escolaridad: En 1° 27, en 2° 25, en 3° 21, en 4° 14, en 5° 11 y en 6° 9.