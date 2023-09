Paraná: agentes del Juzgado de Faltas piden concursar cargos

El agente resaltó que el secretario Legal de la Municipalidad se comprometió a abrir los concursos en marzo: "Todavía no ha pasado nada. Arrancamos las asambleas, nos manifestó nuevamente su compromiso pero retomamos el reclamo porque no ha habido respuestas". En la práctica, que los cargos no sean reconocidos implica llevar adelante una responsabilidad que no es pagada como corresponde: "Pedimos que se pague la diferencia. Los cargos son 17. Somos la mitad del personal que había, a la par".

