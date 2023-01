"Pa, tengo miedo": los mensajes de Alexander Reverdito que su padre no pudo leer

Los padres de Alexander mostraron al Nueve los últimos mensajes de su hijo . El joven le solicitó a su papá que lo fuera a buscar porque no se estaba sintiendo bien. Sin embargo, el pedido de ayuda no fue respondido dado que había dejado el celular y se enteró de la situación recién al mediodía, después de que lo llamaran para avisarle que la víctima iba camino al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

Alexander Reverdito.jpg

A continuación, los mensajes de WhatsApp de Alexander Reverdito:

-00:59: "Pa"

-07:01: "Pa"

-07:02: "¿Cuando puedas me venís a buscar? Tuve una pelea y me pegaron un par de piñas. Me duele la cabeza"

-07:03: "Y no puedo caminar. Me re duele la pierna"

-07:05: "Cuando caí me hice mal"

-07:07: "Pa, me siento mal. Buscame cuando puedas, te pago el gasoil. No puedo caminar tampoco"

-07:50: "Pa, me duele muchísimo la cabeza y transpiro mucho. ¿Me podés buscar por favor? Tengo miedo".

chat Alexander Reverdito Larroque crimen homicidio .jpg Exclusivo: los mensajes de Alexander Reverdito que sus padres mostraron al Nueve.

"Mi hijo no se defendió, no fue una pelea"

María, madre de Alexander Reverdito, dialogó en exclusiva con el Nueve y reveló detalles de la relación que unía al agresor con su hijo. Contó que se conocían, pertenecían a un mismo grupo de amigos y que había estado en otras oportunidades en su casa.

Además, aseguró que el agresor conocía la enfermedad que tenía Alexander, hemofilia, por la cual un golpe podría ocasionarle graves problemas.

Homicidio en Larroque - Nota exclusiva a la madre de Alexander Riverdito (Parte 1)

Homicidio en Larroque - Nota exclusiva a la madre de Alexander Riverdito (Parte 2)

El imputado por el crimen de Alexander Reverdito

Conrado González, el joven imputado por el crimen en Larroque, se abstuvo de declarar la semana pasada ante la fiscal Natalia Bartolo, quien con posterioridad solicitó al juez de Garantías la prisión preventiva por espacio de 60 días, petición a la que el Juez accedió.

En principio, según se informó, González cumplirá la medida restrictiva en la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú.

De acuerdo a fuentes de la investigación, se pudo comprobar la agresión de González a Reverdito a través de imágenes de cámaras de seguridad que fueron aportadas a la causa. Los golpes propinados por González causaron lesiones severas en Reverdito, quien falleció en la noche del lunes 2 de enero en el Hospital Centenario de Gualeguaychú.