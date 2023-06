Organizaron un "chancho enjabonado" y generaron repudio

Según se informó, la Asociación de Sociedades Tradicionalistas llevó adelante un “juego” denominado “chancho enjabonado”, y que fuera difundido en un video en las historias de Instagram y Facebook. Tras los cuestionamientos a esta práctica, desde la entidad organizadora se abstuvieron de hacer declaraciones sobre el tema, en tanto la Asociación Rural Exposición Feria aclaró que sólo alquilaron el predio, no participando de forma alguna en la organización del evento.

“Indignación, repudio, vergüenza, tristeza, dolor”, dijo sentir Laura De León, de la ONG “Amigos de los Animales”, tras visualizar el video donde se observaba un momento de esta práctica. “Es patético lo que pasó acá, todavía en el marco de los festejos de Paysandú ciudad”, lamentó De León. “Que festejemos de esa forma, ciento sesenta años como que no han servido de nada, porque vamos en franco retroceso con respecto al maltrato, a la tenencia responsable, a la protección de los animales”, observó, recordando que “este gobierno creó el INBA (Instituto Nacional de Bienestar Animal) y está permitiendo esto en un festejo de ciento sesenta años de la ciudad”, cuestionó.

Si bien dijo conocer esta práctica, reconoció no sabía que se hiciera en Paysandú, preguntando si “con la excusa de la tradición vamos a permitir el maltrato animal, porque es tradición”, considerando que “muchas tradiciones se hacían y ya no se hacen más porque es un maltrato; tenemos que evolucionar, pero, por lo visto, nosotros vamos para atrás en vez de evolucionar”. “¿Qué ejemplo le estamos dando a las nuevas generaciones?”, preguntó, entendiendo que esto “es increíble, la verdad que es una vergüenza tremenda”, a la vez que arremetió contra el gobierno departamental, considerando que este tendría que ser el que “más vergüenza debería sentir porque ahora somos noticia en todo el país, porque esto está saliendo en todos los informativos de Montevideo”.

“La ley 18.471 es muy clara: no causar dolor innecesario a los animales”, recordó, planteando: “¿y cuál es la necesidad de hacer esto? ¿De causar ese dolor a ese animal, ese estrés?” La entrevistada confirmó que la oenegé realizó la denuncia del hecho ante el Instituto Nacional de Bienestar Animal. “Las denuncias ya están hechas, obvio”, afirmó, aguardando “a ver qué pasa”. “Pero esto no puede permitirse, no puede suceder nunca más en Paysandú ni en ninguna parte del mundo”, sentenció.

Por su parte, la Asociación Rural Exposición Feria, a través del presidente de su Comisión Directiva, Agustín Álvarez, frente a las críticas y acusaciones que recibieron este lunes por este hecho –y que motivó solicitaran que fuera retirado el video de Instagram-- aclaró que está exenta de lo que fue la organización, pues la institución sólo cedió el lugar, y además “no estamos a favor de dicha práctica”. “Nosotros lo que hicimos fue alquilarles el lugar”, puntualizó reafirmando que “como todos los años alquilamos el predio en su totalidad y lo que son las actividades hípicas y de recreación es a cargo de la Asociación de Sociedades Tradicionalistas”. Finalmente, Álvarez destacó que “no estamos a favor de ese tipo de actividades; nuestra cultura es otra”.

¿Qué pasó con el chancho?

Desde la Asociación de Sociedades Tradicionalistas dijeron que no iban a realizar declaraciones públicas sobre este tema, manteniendo “el perfil bajo” de siempre, aunque igualmente abiertos y dispuestos a hablar directamente “con las personas que están haciendo acusaciones”, pero “no entramos en discusión a través de medios o redes”.

Por otra parte, consultados acerca de los rumores que se generaron durante la jornada asegurando que el animal habría muerto, lo desmintieron categóricamente, asegurando que esa información es errónea. Quien atrapó al lechón “lo mostró” ante el público presente “y se lo llevó para la casa; lo sigue criando”, concluyó, publicó El Telégrafo.