Omar Perotti se reunió con Agustín Rossi en Casa Rosada

Perotti mantenía también este viernes un encuentro con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, para la firma de un convenio para facilitar el financiamiento necesario para la compra de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial.

Rosario

Las reuniones de Perotti con los funcionarios en Casa Rosada se producen un día después de que un supermercado de la familia paterna de Antonela Roccuzzo, la esposa del astro futbolístico Lionel Messi, fuera atacado a balazos en Rosario.

El presidente Alberto Fernández expresó que "el problema de la violencia y el crimen organizado es muy serio" en la ciudad en Rosario, y consideró que "algo más habrá que hacer" para combatirlo.

"Hoy amanecí con una noticia fea en Rosario donde habían baleado un supermercado. Me comuniqué enseguida con el intendente (Pablo Javkin) y con el jefe de Gabinete (Agustín Rossi) y le dije 'pongámonos en marcha ya', porque estamos haciendo mucho pero algo más habrá que hacer", indicó ayer Fernández durante su discurso en La Poma, Salta, donde entregó la vivienda 90.000 de su gestión.

Convocan a plenario por el fortalecimiento de la justicia de Santa Fe

Un plenario de comisiones de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el oficialista Rodolfo Tailhade, y de Legislación Penal -a cargo de María Luján Rey (PRO)- se reunirá el miércoles próximo para tratar el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal de la provincia de Santa Fe.

La iniciativa busca crear 13 cargos de fiscal federal, 4 defensorías y 6 juzgados federales. También crea 6 cargos de juez penal federal con funciones de revisión. El plenario se realizará el próximo miércoles a las 11 en la Sala 1 del 2° piso del Anexo A con el objetivo de tratar el proyecto presentado por el oficialismo, encabezado por Roberto Mirabella (Frente de Todos).

Si bien aún el texto debe ser debatido por la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller (Frente de Todos) y que podría reunirse la semana próxima, la intención del oficialismo es avanzar en esta iniciativa para atender la problemática de seguridad que atraviesa la provincia, sobre todo tras los acontecimientos ocurridos frente a un supermercado propiedad de los suegros de Lionel Messi.

"La intención es dictaminar el mismo miércoles en el plenario", aseguró en declaraciones a Télam Tailhade, quien puso de relieve la importancia de avanzar en el texto de 26 artículos, que podría sufrir algunas modificaciones de redacción en el marco del debate.

A fines de noviembre de 2022, la comisión de Justicia presidida por Tailhade recibió a jueces, fiscales y especialistas para analizar el proyecto aunque no recibió dictamen.

Mirabella explicó en esa oportunidad que los legisladores de la provincia de Santa Fe comenzaron un trabajo en conjunto "para encontrar propuestas en lo que hace a la temática de la narco-criminalidad y la política de seguridad en la provincia".

El texto de fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe fue acompañado por 18 diputados de Santa Fe y busca la implementación del sistema acusatorio.

El ataque contra el comercio propiedad de la familia Roccuzzo, que tuvo una gran repercusión en todo el país y medios periodísticos del mundo, provocó una fuerte reacción política por parte del presidente Alberto Fernández, quien dijo el jueves desde La Poma, en Salta, que "el problema de la violencia y el crimen organizado es muy serio" en Rosario y consideró que se está "haciendo mucho pero algo más habrá que hacer" para combatirlo.

El miércoles, al hablar ante la Asamblea Legislativa, el Presidente cuestionó en duros términos a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, en relación a la falta de tribunales para la provincia de Santa Fe.

"Si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio. ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas?", se preguntó el jefe de Estado.