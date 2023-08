Odontólogos de Entre Ríos reclaman mayores aranceles

" No escapamos a la crisis que se está viviendo en el país . De todas formas, el Poder Ejecutivo de la Provincia determinó un decreto donde nos saca de la cancha de los aranceles. De todas formas, el Colegio sigue trabajando sobre estos aranceles mínimos, no obligatorios, porque seguimos calculando", explicó.

Sobre este punto, amplió: "No tenemos injerencia en la firma del convenio con las obras sociales, pero no estamos ajenos porque además de ser dirigentes del Colegio de Odontólogos, somos profesionales que trabajamos. No escapamos al tema y lo sabemos, porque pertenecemos a distintas entidades gremiales".

Fuertes aumentos de insumos en Entre Ríos

La problemática viene siendo alertada por distintos sectores médicos. Al respecto, Scheytt justificó la necesidad de aumentar los aranceles en Entre Ríos debido a los "aumentos en los insumos a partir de la devaluación".

"Fue lineal en un 25% más todos los aumentos que se venían dando desde abril y mayo, y el que entró en vigencia en junio. En tres meses teníamos varios aumentos de insumos. Eso sumado a los pagos a 30 o 40 días de las obras sociales o los débitos que sufrimos cada vez que hacemos una facturación, prácticamente es imposible trabajar hoy por obras sociales sin tener que estar poniendo plata del bolsillo para insumos", sostuvo.

Desde esa perspectiva, remarcó: "La situación está bastante problemática. Son muy pocas las obras sociales que estamos atendiendo. El odontólogo no quiere volver a trabajar por los aranceles bajos que trabajó siempre con pagos a 60 o 90 días porque hoy es algo imposible de hacer por la situación económica".