Odontólogos: "El Colegio no tiene potestad para fijar aranceles"

"La situación desencadenante, según ha explicado el Colegio de Odontólogos, son los aranceles bajos y las obras sociales que demoran en liquidar las órdenes presentadas. Algunas han empezado a corregir este tema, como el Iosper, que liquidará a 30 días. Otro tema son los costos, que han ido aumentando siguiendo la suba del dólar", expresó Brugo. Y agregó: "Nosotros no hacemos un análisis de costos, no es nuestra facultad. El foco está puesto en las gremiales, que luchan por los aranceles. Nunca fue menester del Colegio establecer aranceles, de hecho no tienen las facultades para ello, porque debe mediar el Poder Ejecutivo". Desde el Colegio, en tanto, sostienen que sí tiene el derecho delegado de fijar aranceles, a partir de una ley de 2015.