Nogoyá: excavarán nuevamente buscando a la familia Gill

" Estaremos retomando este viernes las excavaciones, con colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense, que está aportando su conocimiento desde hace varios años en la causa . Será en función de un dato aportado por un vecino de la zona", destacó Acosta. Y agregó: "En función de la información, nos parece pertinente requisar esta nueva parte del campo, que aún no ha sido revisada".

El magistrado agregó luego que, si bien no se descarta ninguna hipótesis, no se ha podido ratificar aquella que indicaba que los seis integrantes del grupo familiar -el matrimonio y sus cuatro hijos- se habían ido del país: "Los informes de los organismos migratorios han dado negativos. Por eso la hipótesis de que se hayan ido a otro lugar, por el momento, no ha sido confirmada".