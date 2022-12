" Recibimos un llamado de emergencia por una columna supuestamente electrificada y, cuando el personal de cuadrilla llegó al lugar, no pudo constatar que en ese momento la columna hubiera tenido tensión, aunque no quita que la hubiera podido tener. Es un hecho aislado, fortuito, que lamentablemtente sucedió y que la Justicia está investigando. El hecho en sí está en materia de investigación y nosotros nos pusimos a disposición", expresó en diálogo con el Nueve .

Asimismo, dijo que, por protocolo, cuando hay una denuncia de este tipo se reemplazan por completo las conexiones eléctricas de las columnas. "Si bien el personal cuando llegó no constató en ese momento que la columna tuviera algún tipo de inconveniente, se procedió igualmente a desconectarla, cambiar los fusibles y el cable", detalló.

Niña electrocutada en Paraná: la palabra de la Municipalidad

"En el 147 no tenemos ningún reclamo por la columna"

"Lo que pudimos verificar a través del N° 147 (Sistema de Atención al Vecino) y que la Justicia podrá corroborar, es que no tenemos ningún reclamo por esa columna con electrificación. Son las prioridades N° 1: cuando alguien llama por una columna electrificada, la cuadrilla acude lo más rápido posible, no es una tarea que se posponga", argumentó el funcionario de la Municipalidad de Paraná.

Qué dice el informe técnico sobre la columna

"Es un hecho aislado. No presentaba ningún tipo o grado de deterioro. La parte técnica de Alumbrado Público está redactando un informe sobre la columna, que cuenta con la puesta a tierra correspondiente y su cuna de hormigón de protección. Tiene material aislado y el cable tiene doble aislación. No obsante, no digo que no pueda llegar a pasar, eso está en investigación, pero todas las medidas de protección las cumple", explicó Feltes.

Por último, dijo que "puede suceder que una columna reciba alguna descarga" y que "para eso tiene las protecciones que tienen que funcionar". "Si no funcionaron, para eso está la Justicia viendo por qué pudieron no haber funcionado", concluyó el funcionario municipal.