Narda Lepes: "No sé si la Guía Michelin es una buena noticia para los cocineros"

"Me gusta comer y en un momento quise saber más sobre la comida porque en mi mundo cuando era niña comían comida rica y ahora mi hija también sabe reconocer cuando una comida es rica o no", señaló Lepes entre recuerdos de su infancia y la búsqueda de su vocación.

En lo que refiere a su relación con la comida, la cocinera manifestó que "cuando la comida no es rica no come" y señaló que "no tiene relación con las calorías sino que trabajó en lo industrial y le reconoce los adictivos".

Finalmente sobre la Guía Michelín, Lepes, mencionó que "yo creo que para la Argentina es bueno que llegue pero no se para los cocineros que van a estar mirando eso porque no sé cuales son los parámetros porque tiene muchos denominadores comunes, la copa, el servicio, cómo están decorado los platos, cómo es la vajilla".