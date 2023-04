Mujeres de Paraná que ponen "manos a la obra" 

Un ejemplo de esfuerzo y compromiso es el que todos los días llevan adelante cinco mujeres de Paraná, que literalmente ponen “manos a la obra”. Ellas se conocieron en un curso de albañilería, forman parte del programa “ Potenciar Trabajo ” y ofrecen sus servicios a quienes no pueden pagar la mano de obra. Conformaron una cooperativa y ya han pasado por muchos barrios de la capital entrerriana ayudando a familias vulnerables. Cuentan que no son profesionales, pero que “tienen voluntad” y que le mandan “ficha” a cada trabajo que tienen que hacer.

“Nosotras éramos siete mujeres, una de ellas era trans. Ahora quedamos cinco mujeres. Las siete en su momento nos conocimos en una capacitación de albañilería. Ahí fue cuando hicimos este grupito y bueno, salió”, relata Graciela en una nota para Ahora.

“Siempre estamos trabajando de albañilería y vamos ayudando a gente que necesita la mano de obra. Nosotros tenemos el “Potenciar Trabajo”. Cumplimos un horario de cuatro o cinco horas por este programa, y no cobramos nada aparte. Le damos ayuda a gente que necesita esa mano de obra, que no pueden pagarlo y lo hacemos nosotras”, cuenta la trabajadora.

Agrega además: “Cuando hicimos la capacitación nos mandaron a todas a terminar la secundaría, antes de empezar a trabajar. Así que también terminé la secundaria y bueno, empezó la albañilería y seguimos con esto y estamos acá”.

Con mucha voluntad

Enumera Graciela que han realizado “todo tipo de obras, como refacciones de baños, baños, piezas, cocinas y ampliaciones. Estuvimos en Bajada Grande, Anacleto Medina, en Cáritas. Nosotras vamos a los barrios, mientras nosotros tengamos las herramientas y material. Nosotros le mandamos; no somos profesionales, pero tenemos voluntad”.

-¿Qué se siente al terminar una obra?, pregunta Ahora.

-“Todo te emociona. Todas las obras, porque es un logro nuestro, de todas las compañeras”.

-¿Hay mujeres que se interesan en formar parte de su grupo?

-Es difícil que te sigan, que les guste, porque no todas quieren trabajarlo al Potenciar o dicen, ‘no esto no es para mí’ o ‘esto no es para las mujeres’. Obviamente no es para nosotras, pero a la vez te sirve porque cada una de las compañeras ha hecho algo en su casa. Por ejemplo, yo revoqué mi pieza y mi compañera, que se fue ahora a otro lado, estaba revocando su baño”.

El valor del trabajo en equipo

“El poder laburar en equipo y abrir paso otros trabajos que por ahí siempre fueron catalogados para hombres. Yo le digo a otras mujeres que se animen, que se puede, que se puede”. Ese es el mensaje que deja Graciela, casi como conclusión de la historia en la que está con sus compañeras.

“Ahora hay muchas mujeres que también están estudiando o capacitándose en durlock, no solamente albañilería, hay muchas cosas para mujeres ahora que dan la posibilidad de aprender que antes”, finaliza.