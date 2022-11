Muerte en el Volcadero: "Cada vez más niños comen de la basura"

"No es momento para hablar desde la bronca, sino que para reflexionar e invitar a los actores involucrados a actuar y cambiar la realidad de una vez por todas", destacó Albornoz. Y agregó: "Tenemos que dejar de naturalizar el hambre y la desidia. Todos los que trabajamos en territorio sabemos que hay cada vez más niños comiendo de la basura. La idea no es buscar culpables, sino que trabajar para que esto no vuelva a ocurrir y las infancias sean una prioridad".