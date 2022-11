Mosquitos y jejenes en Paraná: "Es la época"

"Es la época. La lluvia, la creciente y las temperaturas favorecen a su reproducción, con lo cual crece la población", indicó Saavedra. Y agregó: "El insecticida no tiene poder residual. Dura 24 a 48 horas, pero tiene un regulador larvario. Las larvas se mueren y no se pueden desarrollar. Pero hay una zona gris, que es la última etapa del mosquito, a la cual el insecticida no llega. Esos son los que vemos".