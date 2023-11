Misterio y conmoción por miles de peces muertos en un río

Misterioso hallazgo en Río Hondo

Durante el último fin de semana, los pescadores de la zona dieron cuenta del hecho y comenzaron a viralizar las imágenes del desastre ecológico hasta que las mismas llegaron a las autoridades.

De acuerdo a los primeros testimonios recabados, los peces comenzaron a tener un comportamiento extraño el sábado por la tarde, por la noche salían a la superficie a buscar algo de oxígeno y el domingo, ya estaban sin vida, informó La Gaceta.

La Mesa de Pescadores, agrupación que une a representantes de deportistas, clubes de pesca y empresarios del sector se contactó con las autoridades de Tucumán. “Nos informaron que se tomarán muestras para analizar qué sucedió. No se puede responsabilizar a nadie sin pruebas. Lo importante es que se está actuando con toda celeridad”, manifestó el referente de la agrupación Diego Lobo.

El último jueves, el gobierno tucumano declinó la hipótesis de que la muerte de los peces se deba a la contaminación. Eduardo Castro, secretario de Producción de la provincia, explicó desde un comunicado que “un fenómeno climático” causó el desastre ecológico.

“La Provincia está trabajando con la Secretaría de la Producción y la Subsecretaría de Medio Ambiente, en forma mancomunada, para tratar de dilucidar qué es lo que está pasando en la desembocadura del Río Salí en el dique de Las Termas del Río Hondo”, declaró Castro en diálogo con los medios.

“Hasta el momento se cree que es la falta de oxígeno por la escasa cantidad de agua que tiene el río y por la gran cantidad de peces que suben a desovar. Tenemos en claro que la mortandad de esos peces no se debe a contaminación sino de un fenómeno climático”, explicó el secretario.

Eduardo Castro aclaró que los ingenios de la zona no están moliendo: “Los cinco ingenios que vierten el agua al Río Salí no están moliendo. El Trinidad, el Corona, el Concepción y el Florida no están moliendo. El único que les quedaba era el ingenio Leales, que va por el Arroyo Mixta, pero su desembocadura no coincide con la mortandad de peces”.

Alfredo Montalván, subsecretario de Medio Ambiente de Tucumán contó que la provincia trabaja junto a la fundación Miguel Lillo para explicar la causa de la muerte de los peces y que la semana próxima tendrán una reunión con los equipos técnicos de Santiago del Estero.

Hasta el jueves se manejaban dos hipótesis, la primera es que debido a la sequía que provoca que el nivel de agua sea muy bajo y las altas temperaturas los sábalos, bogas, tarariras y dorados no tienen el suficiente oxígeno para respirar.

La otra hipótesis apuntaba contra los industriales tucumanos, de acuerdo a la Mesa de Pesca estos suelen arrojar desechos tóxicos al agua ante la posibilidad de tormentas que aumenten el nivel del dique.

A la investigación de las autoridades tucumanas se sumó la Universidad de La Plata para investigaciones en el seguimiento de algas y cianobacterias.