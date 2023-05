Miguel y Nicolás Wiñazki disertaron en Paraná sobre Filosofía y periodismo

Miguel y Nicolás Wiñazki en Paraná. Ciclo de Charlas Periodísticas ANALISIS

Al momento de analizar la actualidad del kirchnerismo, Nicolás Wiñazki sostuvo que “es un fin de ciclo, pero ella no va a dejar de ser la jefa del peronismo, no va a dejar de influir, no va a dejar de jugar. Ella se dedica al poder, y esto no es ni bueno ni malo, es así. Y a la familia. Lo vimos el otro día en el acto, la primera imagen del plano era ella, Máximo, Alicia, los nietos. El kirchnerismo es básicamente primero la familia, y dos o tres funcionarios de confianza. En la entrevista que dio en C5N Cristina, siempre le habla al inconsciente”.

“El planteo es que no va a permitir que digan que es una condenada en campaña. Y ahí también cierra otro ciclo. Ella inventa una proscripción, aunque ella puede ser candidata pero no quiere porque van a perder, básicamente porque ella fue la ideóloga de este gobierno: ella puso ahí a Alberto Fernández y ella maneja la mitad del Presupuesto con La Cámpora, esa cantera de talentos”, refirió.

Consideró que “Argentina obviamente podría crecer, no en el corto plazo, pero ser un país que tenga 200 mil millones para pagar la deuda, porque todos lo vemos –y se ve mucho más desde acá que desde Capital Federal- que es un país con un potencial infernal, con la tercera reserva de gas del Planeta, sólo que no pusimos los caños, lo que es insólito. Ese es el país que diagramaron los Kirchner pero después de 20 años no quedó nada”.

Por su parte, Miguel Wiñazki señaló que “el modelo feudal dinástico familiar es extenso, como el caso de San Luis que tiene desde 1983 el mismo apellido en el poder, de Santa Cruz o de Insfrán en Formosa. Es un modelo ultracapitalista en función de unos procedimientos para derivar fondos hacia la familia gobernante. El poder se trama en el estruendo delos lechos conyugales, y es hereditario. El ciclo feudal impide la alternancia con lo cual solidifica el continuismo”.