Más de 500 docentes de Agmer marcharon en Concordia

Qué dijeron los docentes que marcharon

“Todos sufrimos descuentos y nos encontramos en la encrucijada de invertir en la escuela y sus materiales o comer”, ya que “el sueldo no alcanza, no llegamos a fin de mes" apuntó Marina, una de las manifestantes. Y agregó: "No podemos ser solamente docentes, tenemos que buscar otro trabajo".