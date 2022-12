Martes 13: cómo evitar la mala suerte

Hace siglos, el martes 13 es considerado como "día de mala suerte". Así lo fue en la población griega, española y latinoamericana. No hay comprobación científica sobre esta creencia religiosa, mitológicas y leyendas históricas.

La Kabbalah judía se habla de 13 espíritus malignos, y en la mitología nórdica. Loki es el dios del mal y el décimo tercer invitado a comer con los dioses. Por otro lado, algunas personas este día no toman aviones o no hacen entrevistas laborales, por si no salen como esperaban.

¿Cuáles son las supersticiones más destacadas?

Las personas que son creyentes en el martes 13, deberán evitar estas acciones para no tener mala suerte:

Paraguas bajo el techo: es una de las creencias más viejas y llaman a la mala suerte. La creencia ha estado vigente desde el siglo XVIII en Inglaterra y se decía que quien lo realizara "moría ese mismo año".

Pasar bajo una escalera: la leyenda tiene que ver con los triángulos que han sido separados y sagrados.

Romper un espejo: el espejo se usaba con las artes adivinatorias y se rompían cuando se veía un feo futuro y podría traer siete años de mala suerte.

El gato negro: si vas por la calle y ves a un gato negro, se cree que si está caminando te dará buena suerte y si está alejado será mala suerte.