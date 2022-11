Marcha por Santiago Panozzo: "Lo chocó, lo abandonó y ni se acercó a preguntar"

"¿Por qué después de chocar a Santiago salió escapando? ¿Por qué no se quedó? ¿Por qué lo dejó tirado como si la vida de él no valiera absolutamente nada? ¿Qué escondía? ¿Tuvo miedo? ¿Sintió temor de bajarse y ver cómo lo había dejado? ¿O simplemente se fugó porque no le importó ni un chiquito lo que había hecho?", expresó la familia ante Tribunales.