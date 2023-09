Los fuertes vientos registrados este lunes derribaron una construcción en Paraná

"Escuché una explosión, me levantó y me encuentro con esto", dijo Sergio, un vecino de la zona, quien habló de un "remolino dentro de la estructura, que todavía no tenía techo" y provocó la caída.

Las paredes derribadas se encuentran ubicadas junto a un predio deportivo, y en las imágenes enviadas a AHORA se puede ver cómo la construcción no resistió el temporal.

Según se alertó, en la región se producen fuertes ráfagas de viento y alertan que podrían llegar a los 60 kilómetros por hora.