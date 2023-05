Lluvias y suelos: "Venimos recuperando la humedad necesaria"

"Venimos recuperando la humedad de los suelos. Si tenemos en cuenta de enero a mayo lo que debería haber llovido, aún no hemos completado esa capacidad de volumen de agua que debería estar alrededor de los 500 milímetros, estamos por debajo. No es un año seco, pero tampoco un año 'niño'. Estamos 100 milímetros por debajo, pero es un alivio naturalmente", indicó Gvozdenovich.

El especialista señaló que "se comenzaron a recuperar las pasturas, muy vinculadas a la ganadería". "Eso es muy bueno para la provincia", acotó. Dijo además que hay modelo estimativos que marcan que, desde septiembre, llovería muy por encima del promedio general: "Nos alerta a estar atentos. En 2007 y 2008 no llovió y 2009 fue muy lluvioso. No es nuevo. Deberíamos estar preparados para no perder suelos ni caminos, tener en cuenta la rotación de cultivos. Manejar agronómicamente la situación, haciéndole frente a este peligro".