Ley Felipe: piden la urgente reglamentación de la norma

La Ley Felipe, aprobada el 16 de noviembre de 2022 , aún no fue reglamentada en Entre Ríos . La norma brinda asistencia integral a familias de menores oncológicos crónicos y ahora aguarda por este paso necesario para poder ser implementada. En contacto con AHORA Litoral, Danilo Bertoni , impulsor de la iniciativa, señaló que es "urgente" la instancia .

"Hace dos semanas nos indicaron que comenzaban a armar los equipos para la reglamentación. A nosotros no nos han convocado. Pero sí queremos dar a conocer que si bien la ley fue aprobada y visibilizamos la norma recorriendo la provincia, lo que se necesita es urgente. Es impresionante la cantidad de casos que hay, los llamados que recibimos de padres y madres. Con nuestros puentes podemos generar una respuesta, pero es un parche, no es para siempre", resaltó Bertoni. Y agregó, a modo de ejemplo: "Un papá de Bovril me llamó a las 3 de la mañana, desesperado. Pudimos tender un puente, pero es insuficiente".