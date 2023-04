Le robaron las zapatillas ortopédicas a Santiago Panozzo

Movil: a Santiago Panozzo le robaron las zapatillas ortopédicas

Posible acuerdo judicial: "Hay una propuesta, pero no es una cifra millonaria"

La mujer aprovechó la ocasión para aclarar una información que circuló en medios de comunicación y aseguraba que la familia de Santiago Panozzo había acordado una cifra millonaria como resarcimiento por parte de Juan Martín Bustamante, el hombre de Paraná que atropelló y abandonó al joven ciclista el 19 de julio de 2021 en calle Mihura y Avenida Jorge Newbery. "El juicio penal se va a llevar a cabo. No vamos a arreglar, este chico va a tener que pedirle perdón a Santiago", aseveró Paola.

Santiago Panozzo Paraná choque Hospital San Martín

"Hay una propuesta, se puede llegar a ese arreglo, pero no es una cifra millonaria. No es por desmerecer la plata pero por todo lo que Santi vivió, lo que pasó y sigue pasando, quisiera decirle al medio que filtró la información sin antes habernos preguntado, que ayer, gracias a una persona que me prestó el dinero, pude comprarle las zapatillas a mi hijo", expresó.

"En el momento, de los nervios, me caí al piso. La pasé mal. Llegué a mi casa y me enteré lo de la cifra millonaria, que no es cierta. Hay una cifra que se va a arreglar con el seguro. La familia Bustamante sigue haciendo cosas que no corresponden. Siempre hemos sido respetuosos con ellos. Si fueron quienes filtraron la información, sigue sin importarles la vida de Santiago", agregó Paola.